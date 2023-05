New York polisi Türkevi saldırganının görüntülerini yayınladıNew York polisi saldırganı arıyor

- New York polisi Türkevi saldırganının görüntülerini yayınladı New York polisi saldırganı arıyor New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne levyeyle saldıran şahsın görüntülerini paylaşarak olayla ilgisi bilgisi bulunanların ihbar hattını araması çağrısında bulundu.