New York Polisi, İran'ın Olası Misillemesine Karşı Teyakkuzda

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ABD'nin nükleer tesislerine düzenlenen saldırının ardından New York'ta polis, İran'ın olası misilleme eylemlerine karşı teyakkuz durumuna geçti. Güvenlik önlemleri artırılacak.

ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme ihtimaline karşı New York polisinin "teyakkuz durumuna geçtiği" bildirildi.

NBC News'ün haberine göre, New York Belediye Başkanı Eric Adams, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Adams, ABD'nin saldırdığı İran'ın misilleme ihtimaline karşı kentte "teyakkuz durumuna geçildiğini", Yahudi ve İranlı topluluklarla bağlantılı bölgelerin yanı sıra Times Meydanı gibi daha geniş kitleleri çekebilecek alanlardaki güvenlik önlemlerinin artırılacağını kaydetti.

Kente yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadığını belirten Adams, her ihtimale karşı "bilinçli" hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adams, yetkililerin ABD merkezli ağlara yönelik olası İran kaynaklı siber saldırılara ilişkin önlem alındığını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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