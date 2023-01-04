New York metrosunda silahla 10 kişiyi yaralayan saldırgan mahkemede suçunu kabul etti

ABD'nin New York şehri metrosunda, nisan 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi yaralayan Frank James adlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

ABD'nin New York şehri metrosunda, nisan 2022'de düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi yaralayan Frank James adlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

63 yaşındaki James, Brooklyn Federal Mahkemesinde kendisine yöneltilen federal suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Duruşma sırasında bölge başsavcısı yardımcısı Sara Winik, James'in "günün en yoğun saatinde silahı ile en fazla zarar vermeyi amaçladığını" savundu.

James, ateşli silah ile şiddet suçu işleme ve toplu silahlı saldırıda bulunma gibi suçlar dahil 10 ayrı maddeden "terörist saldırı" düzenlemekle suçlanıyor.

James'in "suçunu kabul etmesiyle" ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta, 12 Nisan 2022'de Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı 63 yaşındaki Frank James, 13 Nisan'da ihbar üzerine Manhattan'da yakalanmıştı.

James'in 14 Nisan'da gerçekleşen ilk duruşmasında, metro saldırısını gerçekleştirdiğine dair kanıtların güçlü olması nedeniyle tutuklu yargılanması ve kefalet bedeli belirlenmemesi kararlaştırılmıştı.

James, 13 Mayıs 2022'de çıkarıldığı mahkemede ise kendisine yöneltilen bütün suçlamaları reddetmişti.