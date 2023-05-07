New York metrosunda hayatını kaybeden evsiz adam için bir grup gösterici raylara indi

NEW New York'ta bir grup gösterici, metro istasyonunda yaşanan tartışma sırasında bir Amerikan deniz piyadesi tarafından boğularak öldürülen evsiz Jordan Neely için tren raylarına inerek, protesto gösterisinde bulundu.

NEW New York'ta bir grup gösterici, metro istasyonunda yaşanan tartışma sırasında bir Amerikan deniz piyadesi tarafından boğularak öldürülen evsiz Jordan Neely için tren raylarına inerek, protesto gösterisinde bulundu.

Manhattan'daki Lexington Caddesi 63. Sokak'taki durağa gelen göstericiler, metroya binmeye çalışanları engelledi ve tren raylarına inerek ulaşımı bir süre durdurdu.

Onlarca gösterici, evsiz bir adam olan 30 yaşındaki Jordan Neely'nin, 1 Mayıs günü metro istasyonunda çıkan bir tartışmada boğularak öldürülmesine karşı adalet aradıklarını belirtti.

"Adalet yoksa barış yok" diye slogan atan göstericilerden bazıları, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alınırken, bir süre kesintiye uğrayan metro ulaşımı tekrar normale döndü.

1 Mayıs'ta, metrodaki yolculara karşı agresif hareketler sergileyen, şizofreni tedavisi gören Jordan Neely'nin boğazını sıkan 24 yaşındaki Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny, evsiz Neely'nin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Önce gözaltına alınan genç askerin daha sonra serbest bırakılması, tepkilere yol açmıştı.