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New York'lu Seçmenler Sandık Başında

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ABD'deki yurtdışı seçmenler temsilciliklerde 7 Mayıs tarihine, ülkede en fazla seçmenin bulunduğu New York Başkonsolosluğu'nun bağlı olduğu ve ilk bu seçimlerde açılan iki ayrı kentteki sandıklarda da 1 Mayıs tarihine kadar oy kullanabilecek.

ABD'deki yurtdışı seçmenler temsilciliklerde 7 Mayıs tarihine, ülkede en fazla seçmenin bulunduğu New York Başkonsolosluğu'nun bağlı olduğu ve ilk bu seçimlerde açılan iki ayrı kentteki sandıklarda da 1 Mayıs tarihine kadar oy kullanabilecek

New York Seçim Sonuçları
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri New York 1 Mayıs Güncel Haberler

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