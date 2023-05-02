New York'lu Seçmenler Sandık Başında

ABD'deki yurtdışı seçmenler temsilciliklerde 7 Mayıs tarihine, ülkede en fazla seçmenin bulunduğu New York Başkonsolosluğu'nun bağlı olduğu ve ilk bu seçimlerde açılan iki ayrı kentteki sandıklarda da 1 Mayıs tarihine kadar oy kullanabilecek.