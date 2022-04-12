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Son dakika haberleri | New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldi

Son dakika haberi: New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıklayarak, 8'inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.

New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York'taki metro saldırısında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini açıklayarak, 8'inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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