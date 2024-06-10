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New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 38.868,04 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.360,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 17.192,53 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 38.868,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.360,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 17.192,53 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti.

Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 45 olarak fiyatlandı.

Öte yandan hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine giden Nvidia'nın hisseleri, günü yüzde 1'e yakın kazançla tamamladı.

Bugünkü yıllık geliştirici etkinliği WWDC'de yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Dow Jones New York Fed Ekonomi Güncel Haberler

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