New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalışla 33.665,08 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 azalarak 4.314,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 kayıpla 13.314,30 puana düştü.

ABD'de makroekonomik verilerin faiz oranlarının daha uzun süre yüksek tutulacağına dair beklentileri güçlendirmesi ve tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düşüş kaydetti.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de sürerken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Waller, politika faizinin seyrinde kesin hamleler yapmadan önce bekleyebileceklerine ve ekonominin seyrinin nasıl gelişeceğini görebileceklerine inandığını kaydetti. Verilere dikkatle bakacağını kaydeden Waller, gelecek toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasından yana olduğunun sinyalini verdi.

Waller, "Ekonominin reel tarafı yumuşarsa, daha fazla faiz artırımı için beklemeye daha fazla alanımız olacak ve uzun vadeli faizlerdeki son yükselişin işimizin bir kısmını yapmasına izin vereceğiz. Ancak reel ekonominin temel gücünü göstermeye devam etmesi ve enflasyonun istikrar kazanması ya da yeniden hızlanması durumunda, uzun vadeli faiz oranlarında son dönemde görülen artışa rağmen daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulması muhtemel." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun bankanın yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz oranlarının "bir süre" kısıtlayıcı seviyelerde kalmasının gerekeceğini kaydetti.

Fed, bugün yayımladığı "Bej Kitap" raporunda ise eylülden bu yana ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik olduğunu, ???????iş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı hızla artmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD'de bilanço sezonu da yoğunlaşırken, ülkenin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin hisseleri, bankanın net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azaldığını duyurmasının ardından yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines'ın hisseleri de beklenenden iyi gelen üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına rağmen artan yakıt maliyetleri ve İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Tel Aviv uçuşlarının durdurulmasının gelecek çeyrekte şirketin karını olumsuz etkileyebileceğini bildirmesinin ardından yüzde 10'a yakın düştü.

Procter & Gamble'ın (P&G) hisseleri ise şirketin gelir ve karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Öte yandan Fed'in tüketicilerin banka kartıyla yaptıkları işlemlerde satıcıların bankalara ödediği ücretin üst sınırını düşürmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından, Visa ve Mastercard'ın hisseleri sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Analistler, ABD'de yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.