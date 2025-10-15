New York Borsası'nda Karışık Seyir: ABD-Çin Ticari Gerilimi

NEW New York borsası ABD-Çin ticari gerilimine dair endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,44 artarak 46.270,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.644,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 22.521,70 puana geriledi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına ilişkin endişeler sürerken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesi dolayısıyla Çin mallarına yönelik tarife artışı tehdidi, geçen hafta piyasalarda sert satışlara neden olmuş ancak Trump'ın daha sonra uzlaşmacı tavır sergilemesi piyasaları rahatlatmıştı.

Hafta sonu Trump, Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirterek, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Çin'in, bugün oyuncaklardan ham petrole kadar çeşitli ürünleri taşıyan kargo gemilerine karşılıklı liman ücreti uygulamaya başlaması, iki ülke arasındaki ticari gerilimi bir kez daha alevlendirdi.

Bugün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, Şi ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, bunun bazen gerginleşebildiğini söyledi. Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu ifade eden Trump, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Çin mallarına yönelik yeni yüzde 100 tarifelerin Çin'in hamlesine bağlı olacağını belirterek, bunun beklenenden daha erken uygulanabileceğini anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Powell bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini söyledi.

Powell, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi.

Enflasyon ve istihdam riskleri dengelendikçe politikanın daha nötr bir seviyeye gelmesi gerektiğini ifade eden Powell, "Eğer çok hızlı hareket edersek, enflasyonla mücadeleyi yarım bırakmış oluruz ve daha sonra geri dönüp bu işi bitirmek zorunda kalırız. Eğer çok yavaş hareket edersek, istihdam piyasasında gereksiz ve acı verici kayıplar yaşanabilir. Dolayısıyla, bu ikisini dengelemek gibi zor bir durumun içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek bilançolarında gelir ve karlarında artış bildirmesine karşın JPMorganChase ve Goldman Sachs'in hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 7'nin üzerinde, Citigroup'un hisseleri de yüzde 7'ye yakın arttı.

Analistler, hükümet kapanması nedeniyle önemli resmi verilerin yayımlanmasının aksadığına işaret ederek, açıklanan şirket bilançolarının tarifelerin Amerikan şirketleri üzerindeki etkisini değerlendirmede yatırımcılara ipuçları sağlayacağını kaydetti.