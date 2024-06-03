New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalarak 38.571,03 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.283,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 16.828,67 puana yükseldi.

ABD'de zayıf imalat verileri sonrasında pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ABD'de inşaat harcamaları da nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azaldı.

Analistler, bu hafta ayrıca hizmet sektörü PMI verileri ile fabrika siparişleri gibi verilerin takip edileceğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel para politikası seyrine dair ipucu verebilecek istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Kurumsal tarafta, dün yeni yapay zeka çipi "Rubin"i tanıtan Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 5 yükseldi.

Spotify'ın hisseleri de şirketin ABD'de Premium abonelik ücretlerini temmuz ayından itibaren artıracağını duyurması sonrasında yüzde 6'ya yakın değer kazandı.

Ayrıca, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in yaklaşık 116 milyon dolar değerinde şirket hissesine sahip olduğuna dair ekran görüntüsü üzerine GameStop'un hisseleri piyasaların açılışından önce yüzde 70'in üzerinde değer kazanmıştı. Şirketin hisseleri günü yüzde 21 kazançla tamamladı.

Öte yandan New York Borsasında (NYSE) teknik bir aksaklık nedeniyle Berkshire Hathaway'in hisselerinin yüzde 99 değer kaybettiği görülürken, onlarca hisse senedinde sert düşüşler gözlendi. NYSE daha sonra yaptığı açıklamada, teknik sorunu çözdüğünü duyurdu ve etkilenen hisse senetlerinde işlemler yeniden başladı.