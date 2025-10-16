New York Borsası Gün Sonunu Karışık Seyirle Tamamladı

NEW New York borsası güçlü banka bilançoları sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 46.253,31 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 6.671,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 kazançla 22,670,08 puana yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin yeniden tırmanacağına dair endişeler devam ederken, şirketlerin güçlü bilançoları sonrasında pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, piyasalarda dalgalı seyir izlenmesine yol açmıştı.

Trump son olarak dün, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendirmiş, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün küresel tedarik zincirinde Çin'e "güvenilmeyeceğini" belirterek, riskleri azaltmak ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek için ABD ve müttefiklerinin birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Çin ile tarifeler konusunda varılan ve 90 gün daha uzatılan uzlaşmaya da değinen Bessent, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlaması uygulama planını ertelemesi karşılığında bu süreyi uzatma ihtimalinin olabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Çin'in nadir toprak elementlerine ilişkin adımının, "küresel tedarik zincirleri üzerinde güç kazanma girişimi" olduğunu savundu.

Greer, "Beklentimiz, Çin'in bu sistemi uygulamaya koymaması ve bir hafta önceki duruma geri dönmemiz. Yani üzerinde anlaştığımız tarife seviyelerine ve mutabık kaldığımız nadir toprak elementlerinin akışına geri dönmemiz yönünde." diye konuştu.

Kurumsal tarafta, bilançolarında beklentilerin üzerinde gelir ve kar bildiren ABD'li yatırım bankalarından Bank of America'nın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde, Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

Hollandalı çip şirketi ASML'nin beklenenden iyi gelen bilançosu sonrası Amerikan çip şirketi AMD'nin hisseleri yüzde 9'un ve Intel'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Ayrıca tedarik zinciri verimliliğini artırmak için Microsoft ile işbirliği yapacağını duyuran ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri 1,6 yükseldi.

Meta da Texas'ta 2028'de faaliyete geçmesi beklenen bir veri merkezi için 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ekimde 10,7 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda da ekonomik faaliyetin bir önceki rapordan bu yana genel olarak çok az değişim gösterdiği belirtildi.

Raporda, istihdam seviyelerinin son haftalarda büyük ölçüde sabit kaldığı, fiyatların daha da yükseldiği aktarıldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, istihdam ve enflasyon riskleri dengesindeki değişimle daha nötr bir politikaya geçmenin acil hale geldiğini ifade etti.

Miran, bu yıl iki faiz indirimi daha yapılmasının gerçekçi göründüğünü söyledi.

Öte yandan ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının üçüncü haftasına girilirken Bessent, kapanmanın ekonomiye günde 15 milyar dolara kadar maliyet oluşturabileceğini kaydetti.