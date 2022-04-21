New York Belediyesi Müslüman toplumuna iftar verdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki Müslüman toplum temsilcilerine iftar yemeği verdi.

Sosyal medya hesabından iftardan fotoğraflar paylaşan Adams, "Ramazanınız mübarek olsun. Şehrimizin Müslüman toplumuna iftarımıza katıldığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manhattan'daki Surrogate's binasında verilen iftara, şehirde yaşayan Müslüman toplumun önde gelen isimlerinin yanı sıra İslam ülkelerinden diplomatik temsilciler de katıldı.

Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı iftar yemeğinin ana sponsorlarından biri Türk Amerikan firması Vintage Food Corporation olurken, menünün de Türk lokantası Ali Baba tarafından hazırlandığı kaydedildi.

14 Nisan'da yapılması planlanan söz konusu iftar, Belediye Başkanı Adams'ın Kovid-19'a yakalanmasından dolayı ertelenmişti.