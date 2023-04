New York Belediye Başkanı'ndan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı'na eleştiri

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg hakkında soruşturma açan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'ın New York'a gelmesini eleştirdi.