New York Belediye Başkanı'ndan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı'na eleştiri

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg hakkında soruşturma açan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'ın New York'a gelmesini eleştirdi.

Adams, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Üyesi Temsilci Jerry Nadler ile Manhattan'daki Federal Plaza binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, eski ABD Başkanı Donald Trump'a dava açan Bragg'a destek çıkarken, Jordan'ı "vergi mükelleflerinin dolarlarını boşa harcamakla" suçladı.

New York Belediye Başkanı Adams, Cumhuriyetçi Yargı Komitesi Başkanı Jordan için "Konuyu Donald Trump'ın yasal sorunlarından uzaklaştırmak için vergi mükelleflerinin dolarlarını boşa harcıyor." ifadesini kullandı.

New York'un, ABD'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirten Adams, Jordan'ın New York'taki suçları araştırmak istemesi karşısında "Bu gerçekten çok saçma, özellikle Jim Jordan'ın kongre bölgesini (Ohio) analiz ettiğinizde, kişi başına düşen suçun aslında daha yüksek olduğunu göreceksiniz." dedi.

Jordan, eski New York Savcısı'nı ifadeye çağırmıştı

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Alvin Bragg'ın yardımcılığını yapan eski New York Savcısı Mark Pomerantz'ı, Trump'a yönelik suçlamasıyla ilgili ifadeye çağırmıştı.

Diğer taraftan 11 Nisan'da, Trump'ın "iş kayıtlarını tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç" işlediği kararına varan Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg, Jordan'a New York Bölge Mahkemesinde dava açtığını duyurmuştu.