Haberler

New York Belediye Başkanı Eric Adams, İsrail ile İlişkilerini Güçlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Eric Adams, görevi devredeceği Zohran Mamdani'ye veda ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Netanyahu, Adams'a İsrail'e verdiği destek için teşekkür ederken, Herzog ise Adams'ın Yahudi halkına olan dostluğunu vurguladı.

ABD'nin New York kentindeki belediye başkanlık yarışında ipi göğüsleyen Zohran Mamdani'ye Ocak 2026'ta görevi devredecek olan New York Belediye Başkanı Eric Adams, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun başkent Tel Aviv'de Adams ile bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu'nun Adams'a "İsrail'e verdiği büyük destek ve Yahudi halkının gerçek bir dostu olması" nedeniyle teşekkür ettiği ve görüşmede İsrail'in New York Başkonsolosu Ofir Akunis'in de hazır bulunduğu kaydedildi.

Herzog'la da görüştü

Adams, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştü.

Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adams'ın "İsrail ve Yahudi halkının gerçek bir dostu" olduğunu ifade etti.

Adams'ın New York ile İsrail arasındaki özel bağı güçlendirdiğini ve antisemitizme karşı kararlı şekilde sesini yükselttiğini iddia eden Herzog, yerini Filistin'e desteğiyle öne çıkan Mamdani'ye bırakacak olan Adams'a teşekkür etti.

???????Adams, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de bir araya geldi.

Yahudilere hizmet ettiğini söylemişti

New York Belediye Başkanlığı'nı Filistin'e desteğiyle öne çıkan Mamdani'ye bırakacak olan Adams, Yahudilere hizmet ettiğini söylemişti.

Ocak 2026'da görevi devredecek olan Adams, 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaretinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te Burak (Ağlama) Duvarı'na gitmiş ve burada açıklama yapmıştı.

Adams, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size (Yahudilere) belediye başkanı olarak hizmet ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.