New York Belediye Başkanı Eric Adams, İsrail'i Ziyaret Etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa ziyaret ettiği İsrail'de, "İsrail'e belediye başkanı olarak hizmet ettiğini" söyledi.

New York'taki belediye başkanlık yarışını Zohran Mamdani karşısında kaybeden ve Ocak 2026'da görevini bırakacak New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret eden Adams, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." dedi.

İsrail ziyaretinde bir konferansa katılan Adams, New York'taki Yahudi nüfusun Mamdani'nin belediye başkanlığı döneminde zorluk yaşayacağını, Yahudilerin hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürdü.

Adams, belediye başkanlığı döneminde 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Adams, 4 Kasım'da tamamlanan çekişmeli New York Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan Zohran Mamdani karşısında seçimi kaybetmişti.