New York Belediye Başkanı Eric Adams, Andrew Cuomo'yu Destekleyeceğini Duyurdu

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, kasımın ilk haftasında, kendisinin katılmayacağı seçimlerde eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu destekleyeceğini duyurdu.

New York'un Harlem bölgesindeki bir etkinliğe, Demokratların diğer adayı Cuomo ile birlikte katılan Adams, soru üzerine, 4 Kasım'da yapılacak yeni belediye başkanlığı seçimlerinde, ön seçimleri kazanan Zohran Mamdani'ye karşı eski New York Valisi Cuomo'ya destek vereceğini söyledi.

Anketlere göre, Mamdani ile arasında hala iki haneli fark bulunan Cuomo ise Adams'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Cuomo, "Belediye Başkanı (Adams) kendi hırslarını bir kenara bıraktı, çünkü New York şehrini daha çok önemsiyor ve Zohran'ın New York şehri için varoluşsal bir tehdit olduğuna inanıyor. Hepimiz Zohran'ın bir sonraki belediye başkanı olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İkilinin birbirine destek açıklamasına tepki gösteren Müslüman aday Mamdani, "Yolsuzluğa ve (ABD Başkanı Donald) Trump'a teslimiyete yatkın iki adamın, milyarder sınıfının ve bizzat Başkan'ın emrinde bir araya gelmesi şaşırtıcı değil. Bu iki rezil yöneticinin temsil ettiği büyük para ve küçük fikirler siyasetinin sayfasını kapatıp, her New Yorklunun karşılayabileceği bir şehir inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, New York belediye başkanı seçimlerinde Cumhuriyetçilerin desteklediği aday Curtis Sliwa da Adams'ın Cuomo'ya destek açıklamasına kayıtsız kalmadı.

Sliwa, düzenlediği basın toplantısında, Adams ve Cuomo'nun "birbirine benzeyen, aynı tüye sahip iki kuş" olduğunu söyledi.

Adams'ın yarıştan çekilmesiyle anketlerdeki desteği 10 puan yükselen Cuomo, buna rağmen Mamdani'yi oldukça geriden takip ediyor.