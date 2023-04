New York Belediye Başkanı: "Düzensiz göçmenleri New York'a gönderen kentlere fon verilmesin"

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkililerinden, New York'a düzensiz göçmenleri göndermek için fon kullanan şehir yönetimlerine para verilmemesini istedi.