New York Belediye Başkanı Adams, evsiz Jordan Neely'nin ölmeyi hak etmediğini söyledi

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, 1 Mayıs'ta New York'ta bir metro istasyonunda, eski bir Amerikan askeri tarafından boğazı sıkılarak öldürülen evsiz Jordan Neely'nin "ölmeyi hak etmediğini" söyledi.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, 1 Mayıs'ta New York'ta bir metro istasyonunda, eski bir Amerikan askeri tarafından boğazı sıkılarak öldürülen evsiz Jordan Neely'nin "ölmeyi hak etmediğini" söyledi.

Adams, bir süredir tepki ve protestolara neden olan olay için canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bizden biri öldü. Benim gibi siyahi biri, oğlumla aynı isme sahip Jordan Neely, trajedi, travma ve akıl hastalığı ile mücadele eden, son sözleri yardım için ağlamak olan bir New Yorklu." ifadesini kullandı.

Adams, Neely'nin ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey şu ki, Jordan Neely ölmeyi hak etmedi. ve ciddi akıl hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimize yardım etmek için hepimiz birlikte çalışmalıyız." dedi.

New York'un akıl hastalığı rahatsızlığı olan evsizlere daha fazla odaklanmaya ihtiyacı olduğunu belirten Adams, gelecek haftalarda bu konuda çalışan sosyal yardım yetkilileriyle bir araya gelerek evsizlerin hastanelerde tedavisini ele alacakları bilgisini paylaştı.

-Olay

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta, bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilerken, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmış, avukatı Thomas Kenniff Daniel'in olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan ederken, ölümü günlerdir tepkilere ve bir dizi protestoya neden olmuştu.