New York Belediye Başkan Adayı Mamdani'den İsrail'e Tepki

Demokrat Partinin adayı Zohran Mamdani, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının İsrail tarafından alıkonulmasına sert karşılık vererek, derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

ABD'nin New York kentinde kasım ayında yapılacak Belediye Başkanı seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Zohran Mamdani, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının İsrail tarafından yasa dışı alıkonulmasına tepki göstererek, aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bu hafta Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye hayat kurtaran insani yardımları ulaştırmaya çalıştı ancak aralarında New Yorkluların da bulunduğu 461 kişi, İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından yasa dışı alıkonulan aktivistlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Mamdani, Filistinlilerin kasten aç bırakılmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Demokratların adayı Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
