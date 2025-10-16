New York Belediye Adayı Mamdani: Trump'a Kredi Vermek İçin Çok Erken

NEW Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda kredi vermek için "çok erken" olduğunu belirtti.

Mamdani, ABD haber kanalı Fox News'a verdiği mülakatta, Gazze'de Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes sürecine girilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti ancak duyduğu endişeleri dile getirdi.

"Konu ateşkese gelince, minnettarım ve bunun gerçekten kalıcı olmasını umuyorum." diyen Mamdani, bu gelişmeye rağmen İsrail ordusu tarafından 5 Filistinlinin öldürüldüğü haberlerini gördüğünde endişeye kapıldığını ifade etti. Mamdani, "İşte bu, henüz emekleme aşamasındayken herhangi bir övgü veya kutlamada bulunmaktan beni alıkoyan şey." şeklinde konuştu.

Sunucunun, ateşkesle ilgili Trump'a kredi verip vermediği sorusuna Mamdani, "Bence bunu yapmak için henüz çok erken." şeklinde cevap verirken, bununla birlikte ateşkesin "kalıcı ve sağlam bir sürece" evrilmesi durumunda bunu yapmaktan geri durmayacağını vurguladı.

Hamas'ı da İsrail hükümetini de eleştirme konusunda bir sorunu olmadığını çünkü konuya evrensel insan hakları temelinde yaklaştığını vurgulayan Mamdani, Hamas ve İsrail'in geleceği hakkında, uluslararası hukuka uyması gerektiği gerçeğinin ötesinde çok bir fikri olmadığını kaydetti.

Zohran Mamdani, mülakat esnasında New York'un sorunlarını konuşmak için geldiğini, New York halkının geçim sıkıntıları ve güvenliğini daha çok önemsediğini vurguladı.

Sunucunun, New York'a gelmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağı görüşüne hala sahip olup olmadığı sorusuna Mamdani, şu yanıtı verdi:

"Burasının (New York'un) uluslararası hukuka inanan ve bu inançları yüceltmek ve desteklemek isteyen bir şehir olduğunu söyledim. Başbakan (Netanyahu), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını dikkate almıyor, anlaşmasını da imzalamadı. Ancak UCM, Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için bir emir çıkardı."