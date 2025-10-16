Haberler

New York Belediye Adayı Mamdani: Trump'a Kredi Vermek İçin Çok Erken

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu ancak bunun kalıcı olması için henüz çok erken olduğunu belirtti. Mamdani, ateşkes sonrası yaşanan ölümlerle ilgili endişelerini dile getirerek, New York'un sorunlarını daha öncelikli gördüğünü vurguladı.

NEW Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda kredi vermek için "çok erken" olduğunu belirtti.

Mamdani, ABD haber kanalı Fox News'a verdiği mülakatta, Gazze'de Hamas ve İsrail arasında bir ateşkes sürecine girilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti ancak duyduğu endişeleri dile getirdi.

"Konu ateşkese gelince, minnettarım ve bunun gerçekten kalıcı olmasını umuyorum." diyen Mamdani, bu gelişmeye rağmen İsrail ordusu tarafından 5 Filistinlinin öldürüldüğü haberlerini gördüğünde endişeye kapıldığını ifade etti. Mamdani, "İşte bu, henüz emekleme aşamasındayken herhangi bir övgü veya kutlamada bulunmaktan beni alıkoyan şey." şeklinde konuştu.

Sunucunun, ateşkesle ilgili Trump'a kredi verip vermediği sorusuna Mamdani, "Bence bunu yapmak için henüz çok erken." şeklinde cevap verirken, bununla birlikte ateşkesin "kalıcı ve sağlam bir sürece" evrilmesi durumunda bunu yapmaktan geri durmayacağını vurguladı.

Hamas'ı da İsrail hükümetini de eleştirme konusunda bir sorunu olmadığını çünkü konuya evrensel insan hakları temelinde yaklaştığını vurgulayan Mamdani, Hamas ve İsrail'in geleceği hakkında, uluslararası hukuka uyması gerektiği gerçeğinin ötesinde çok bir fikri olmadığını kaydetti.

Zohran Mamdani, mülakat esnasında New York'un sorunlarını konuşmak için geldiğini, New York halkının geçim sıkıntıları ve güvenliğini daha çok önemsediğini vurguladı.

Sunucunun, New York'a gelmesi durumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu tutuklayacağı görüşüne hala sahip olup olmadığı sorusuna Mamdani, şu yanıtı verdi:

"Burasının (New York'un) uluslararası hukuka inanan ve bu inançları yüceltmek ve desteklemek isteyen bir şehir olduğunu söyledim. Başbakan (Netanyahu), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) kararlarını dikkate almıyor, anlaşmasını da imzalamadı. Ancak UCM, Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için bir emir çıkardı."

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi! Fatih Terim sesleri yükseliyor

Beklenen ayrılık gerçekleşti! Göreve Fatih Terim'i getiriyorlar
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.