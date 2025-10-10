New York Başsavcısı Letitia James Hakkında İddianame Hazırlandı

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı 2023'te açılan emlak yolsuzluğu davalarını yürüten New York Başsavcısı Letitia James hakkında "dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunma" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, federal büyük jüri heyetinin, James hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırladığı duyuruldu.

James'in "halkın güvenini ciddi şekilde zedelediği" belirtilen açıklamada, hazırlanan iddianamenin "banka dolandırıcılığı" ve "bir finansal kuruluşa yanlış beyanda bulunma" suçlarını yönelttiği aktarıldı.

Açıklamada, suçlu bulunması halinde James'in her bir suç için 30 yıla kadar hapis, 1 milyon dolara kadar para cezası ve mal varlığına el konulması gibi cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.

James, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu (iddianame), Başkan'ın adalet sistemimizi silah olarak kullanmaya yönelik çaresizce girişimlerinin sadece bir yenisi." dedi.

New York Başsavcısı James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini fazla gösterdiği suçlamasıyla 2023'te dava açmış, sonucunda Trump'a, çocukları Donald Trump Jr. ile Eric Trump'a ve şirketin eski mali işler müdürüne "emlak sektöründe hileli işler yaptıkları" gerekçesiyle para cezası verilmişti.

Trump, nisanda ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, James'i yolsuzlukla suçlamış ve görevinden istifa etmesi gerektiğini savunmuştu.

Federal Konut Finansman Ajansı Müdürü William Pulte da nisanda James'in, sahip olduğu iki evin kredi başvurularında usulsüzlük yaptığını öne sürmüş, ABD Federal Soruşturma Bürosu ise iddialar üzerine mayısta cezai soruşturma başlatmıştı.