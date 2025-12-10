ABD'de kilise, çocuk istismarı davasında 1300 kişiyle arabuluculuğa gidiyor

ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından biri olan New York Başpiskoposluğu, din adamları ile personel tarafından çocuk yaşta istismar edildiklerini iddia eden yaklaşık 1300 davalıyla arabuluculuk sürecine girildiğini açıkladı.

The New York Times'ın haberine göre, Başpiskoposluk, istismar mağduru olduğunu savunan ve bu kapsamda dava açan kişilerle anlaşma yoluna gidileceği ve doğacak tazminat ödemelerine karşı hazırlık yapıldığını belirtti.

Başpiskoposluk, 1300 kişiye yönelik olası tazminatları karşılamak amacıyla 300 milyon dolarlık kaynak oluşturma çalışması başlattığını ve bu kapsamda Manhattan'daki merkez binası da dahil, çeşitli gayrimenkullerin satışa çıkarılacağını ve maliyetlerde kesintiye gidileceğini kaydetti.

Kardinal Timothy Dolan ise yayımladığı açık mektupta, son haftalarda mağdurların avukatları ile bir araya gelinerek kapsamlı bir çözüm sürecinin çerçevesinin görüşüldüğünü aktardı.

Dolan, mektubunda "Geçmişte yaşanan çocuk istismarlarının kilisemize getirdiği utancı defalarca dile getirdik." ifadesiyle mağdurlardan yeniden af diledi.

İstismar iddialarıyla ilgili 300 mağduru temsil eden avukat Jeff Anderson, duyuruyu "doğru yönde bir adım" olarak nitelendirirken henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın bulunmadığının altını çizdi.

Öte yandan tarafların, süreci yürütmek üzere emekli California yargıcı Daniel J. Buckley'i arabulucu olarak görevlendirme konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Buckley, daha önce Los Angeles Başpiskoposluğu ile 1000'den fazla mağdurun yer aldığı geniş çaplı uzlaşma sürecine de arabuluculuk yapmıştı.

Los Angeles Başpiskoposluğu da 2024'te cinsel istismar davalarında toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.