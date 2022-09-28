Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor

Güncel Haberler

New York'a Göçmen Otobüsleri Gelmeye Devam Ediyor

NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Liman Otoritesi otobüs terminaline varan göçmenler, 27 Eylül 2022.

NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Liman Otoritesi otobüs terminaline varan göçmenler, 27 Eylül 2022. New York Belediye Başkanı Eric Adams geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Teksas ve diğer sınır eyaletlerinden taşınan göçmen akınıyla başa çıkmak için New York'ta geçici insani acil müdahale ve yardım merkezlerinin kurulacağını ve bu merkezlerin önümüzdeki haftalarda açılacağını duyurdu. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri New York Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title