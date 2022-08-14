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New Orleans'ta Maymun Çiçeği Aşılaması Sürüyor

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New Orleans'ta Maymun Çiçeği Aşılaması Sürüyor

NEW ORLEANS, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New Orleans kentinde bir kadın bir doz maymun çiçeği aşısı oluyor, 13 Ağustos 2022.

NEW ORLEANS, 14 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New Orleans kentinde bir kadın bir doz maymun çiçeği aşısı oluyor, 13 Ağustos 2022. Ülkenin ulusal kamu sağlık idaresi olan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından açıklanan en son verilere göre, ABD'deki teyit edilmiş maymun çiçeği vaka sayısı 10 bin sınırını aşarak Çarşamba günü 10 bin 392'ye ulaştı. (Fotoğraf: Lan Wei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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