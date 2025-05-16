New Orleans'ta 11 Mahkum Firar Etti

New Orleans'ta 11 Mahkum Firar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi. Yetkililer, kaçanlardan birini yakaladı ve diğerleri için arama çalışmaları devam ediyor.

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bildirildi.

Louisiana Eyalet Polisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan birini yakaladı ve 10'unun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkekler olduğu belirtildi.

Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını aktaran Hutson, "Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi

Erdoğan'ın yapay zekayla oluşturulan çocukluk halini gördüğü an!
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.