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New Jersey İslam Merkezi'nde Teravih ve Bayram Namazı Yoğunluğu

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ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslam Merkezi, Ramazan boyunca iki kez kılınan teravih namazı ve bayram namazı için alınan önlemlerle dikkat çekti. Yoğun katılımın beklendiği bayram namazı 3 kez kılınacak.

- ABD'deki İslam Merkezi'nde teravih namazı Ramazan boyu iki kez kılındı

Bayram namazı 3 kez kıldırılacak

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletindeki İslam Merkezi'nde teravih namazı, yoğun katılım nedeniyle Ramazan ayı boyunca iki kez eda edildi. Yoğun ilginin beklendiği bayram namazının ise 3 kez kıldırılacağı öğrenildi.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Passaic County'de bulunan İslam Merkezi, Ramazan ayında farklı milletlerden yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi. Ramazan boyu teravih namazları olduğu yoğun katılım nedeniyle iki kez kılındı. Kapasitenin yetersiz kalması sonucu ilk teravih namazı yerel saatle 20.30'da başlarken, ikinci teravih namazı ise saat 22.00'de kılındı. Her iki vakitte de saflar tamamen doldu.

Polis güvenliği artırdı

Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yoğunluk nedeniyle yerel emniyet güçleri de önlem aldı. İslam Merkezi'nin çevresinde güvenliği sağlamak üzere Passaic Polis Departmanı tarafından 6 polis memuru görevlendirildi. Polis ekipleri, ibadetlerin huzur içinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla merkez çevresinde devriye gezdi.

Bayram namazı 3 kez kıldırılacak

İslam Merkezi'nde bayram namazı için de önlem alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre beklenen yoğun ilgi nedeniyle bayram namazı için 3 ayrı vakit belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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