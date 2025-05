New Jersey Demiryollarında Grev, Yolcuları Etkiledi

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Port Authority Otobüs Terminali'nde New Jersey eyaletine gidecek otobüslerini bekleyen yolcular görülüyor, 16 Mayıs 2025.

New Jersey demiryolları çalışanları 40 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez eyalet genelinde greve gitti. Grev, yüz binlerce yolcuyu olumsuz etkiledi. (Fotoğraf: Qin Mingwei/Xinhua)