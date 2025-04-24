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New Jersey'deki Orman Yangını 13 Bin Dönüm Alanı Kül Etti

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New Jersey'de başlayan orman yangını 13 bin 250 dönümlük alanı etkilerken, 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, yangının son 20 yılın en büyük yangını olabileceğini belirtti.

- New Jersey'deki orman yangınında 13 bin 250 dönüm alan yandı

New Jersey Çevre Koruma Komiseri LaTourette:

"Son 20 yılın en büyük yangını olabilir"

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde salı günü başlayan orman yangınında 13 bin 250 dönümlük alan kül olurken, 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde salı günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İlk olarak Ocean County bölgesindeki Barnegat Township'te yer alan Greenwood Orman Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek Lacey ve Ocean kasabalarına da sıçradı. Lacey Township'te bir işletme tamamen küle dönerken, Ocean Township semalarında büyük beyaz duman bulutları oluştu.

New Jersey Orman İtfaiye Servisi, "Jones Road orman yangını"nın dün yerel saatle 19.00 itibarıyla 13 bin 250 dönümlük alanı yok ettiğini açıkladı. En az 12 yapının yangın tehdidi altında olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri yangının yüzde 50'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Tahliyeler ve elektrik kesintileri yaşandı

Lacey ve Ocean kasabalarındaki yangın ise, yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Eyaletin en uzun otoyolu olan Garden State Parkway'in yangın nedeniyle kapatılan bir bölümü yeniden açıldı. Salı günü yangın nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesilirken, JCP&L elektrik şirketi etkilenen müşterilerine tekrar enerji sağladı.

"Son 20 yılın en büyük yangını olabilir"

New Jersey Çevre Koruma Komiseri Shawn LaTourette, dün düzenlediği basın toplantısında yaşanan yangının eyalette son 20 yılda görülen en büyük orman yangını olabileceğini söyledi. LaTourette, yangına yerel, ilçe ve eyalet düzeyinde çok sayıda itfaiye birimiyle müdahale edildiğini aktardı.

Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın bildirilmediğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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