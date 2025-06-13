New Jersey'deki Göçmen Gözaltı Merkezinde Ayaklanma

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New Jersey eyaletindeki Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi'nde tutuklular, yemeklerin gecikmesi ve porsiyonların küçüklüğünden şikayet ederek isyan çıkardı. 50 civarında tutuklu, yatakhane duvarını yıkarak hapishane yönetimine karşı direniş gösterdi. Olay yerine gelen polis, durumu kontrol altına almaya çalıştı.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren Delaney Hall Göçmen Gözaltı Merkezi'ndeki tutuklular, yemeklerin saatlerce geciktiği gerekçesiyle isyan çıkararak yatakhane duvarını yıktı.

ABD yerel medyasında yer alan haberlere göre, Newark şehrindeki tesiste, yemekleri devamlı geciken ve porsiyonların küçüklüğünden şikayet eden düzensiz göçmenler isyan çıkardı.

Sayıları 50 civarındaki tutuklular, binanın üçüncü katındaki yatakhanenin iç duvarını yıkarak hapishane yönetimine karşı direnişe geçti.

Haberlerde, tutukluların aynı zamanda bir firar planı içinde oldukları, çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya hazırlandıklarını bilgilerine yer verildi.

Essex İlçe Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, polislerin Delaney Hall'da yaşanan karışıklık ihbarı üzerine olay yerine gelerek önlem aldıkları belirtildi.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka konuyla ilgili açıklamasında, "Bu akşam Delaney Hall'da yaşananlar hakkında, yiyecek ve kötü muameleden, ayaklanma ve kaçan tutuklulara kadar uzanan haberler bizi endişelendiriyor." ifadesine yer verdi.

Baraka, durumla ilgili, özel bir şirket tarafından yönetilen gözaltı merkeziyle ilgili "yeterli denetimin yapılamadığı" konusundaki şikayetleri dile getirdi.

Gözaltı merkezinin de içinde bulunduğu Newark'ın belediye başkanı geçen ay, denetim için ziyaret ettiği söz konusu merkezde gözaltına alınmış ve ABD İçişleri Bakanlığı tarafından, "binaya izinsiz girdiği iddiasıyla" dava edilmişti.

Düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinin önünde birçok sivil toplum örgütü üyesince protestolar düzenlenmişti.

Baraka hakkındaki suçlamalar ise daha sonra düşürülmüştü.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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