Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı
İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi hakkında karar verildi

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi

New Jersey'de Yapay Zeka ile Üretilen 'Deepfake' Medya İçeriği Suç Sayılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New Jersey eyaletinde alınan yeni bir yasayla, yapay zeka desteğiyle üretilen yanıltıcı 'deepfake' medya içeriklerinin oluşturulması ve yayılması suç kapsamına alındı. Valisi Phil Murphy, yasanın AI'nin sorumlu kullanımını teşvik edeceğini belirtti ve aynı zamanda mağdurların dava açabilmesi için zemin oluşturdu.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde alınan yeni bir kararla, yapay zeka desteğiyle üretilmiş "aldatıcı" medya içeriği oluşturmak suç kapsamına alındı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, dijital ortamda yanıltıcı "deepfake" medya içeriği oluşturulması ve yayılmasını "5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç" olarak değerlendiren ve faillere karşı dava açılması için zemin hazırlayan yasa tasarısını imzaladı.

Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu yeni yasa hakkında, "AI (yapay zeka) güçlü bir araç olsa da sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Deepfake görüntülerinin tüm mağdurlarının yanındayız ve kötü aktörleri sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Eyalet yasası uyarınca artık söz konusu yapay zeka destekli "deepfake" üretimi, bir kişinin aslında yapmadığı bir eylemi "gerçekçi bir şekilde yapıyormuş gibi gösteren herhangi bir video, ses kaydı veya görüntü" olarak tanımlanarak suç kapsamına alınıyor.

Fail hakkında mahkumiyetle sonuçlanacak cezalar içeren yeni yasa, mağdurların dava açmalarına olanak verecek medeni cezaları da belirliyor.

ABD medyasında ise ülkenin en az 20 eyaletinde, internette yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş söz konusu görsel içerikleri hedef alan benzer yasalar çıkarıldığı bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.