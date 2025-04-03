New Jersey'de Yapay Zeka ile Üretilen 'Deepfake' Medya İçeriği Suç Sayılıyor

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde alınan yeni bir kararla, yapay zeka desteğiyle üretilmiş "aldatıcı" medya içeriği oluşturmak suç kapsamına alındı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, dijital ortamda yanıltıcı "deepfake" medya içeriği oluşturulması ve yayılmasını "5 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç" olarak değerlendiren ve faillere karşı dava açılması için zemin hazırlayan yasa tasarısını imzaladı.

Murphy, X hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu yeni yasa hakkında, "AI (yapay zeka) güçlü bir araç olsa da sorumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Deepfake görüntülerinin tüm mağdurlarının yanındayız ve kötü aktörleri sorumlu tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Eyalet yasası uyarınca artık söz konusu yapay zeka destekli "deepfake" üretimi, bir kişinin aslında yapmadığı bir eylemi "gerçekçi bir şekilde yapıyormuş gibi gösteren herhangi bir video, ses kaydı veya görüntü" olarak tanımlanarak suç kapsamına alınıyor.

Fail hakkında mahkumiyetle sonuçlanacak cezalar içeren yeni yasa, mağdurların dava açmalarına olanak verecek medeni cezaları da belirliyor.

ABD medyasında ise ülkenin en az 20 eyaletinde, internette yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş söz konusu görsel içerikleri hedef alan benzer yasalar çıkarıldığı bilgileri yer alıyor.