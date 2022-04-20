New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek - Haberler

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New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

AA - Islam Doğru - Güncel
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New Jersey'de Katolik kilisesi cinsel taciz kurbanlarına 87,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik piskoposluğunun kilisede cinsel tacize uğrayan yaklaşık 300 mağdura 87,5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD medyasında yerel alan haberlere göre, New Jersey'nin güneyindeki altı ilçeyi kapsayan Camden Piskoposluğu ile davacılar arasında varılan anlaşma onaylanması için mahkemeye sunuldu.

Anlaşmada, New Jersey Katolik piskoposluğunun cinsel taciz kurbanı yaklaşık 300 kişiye toplam 87,5 milyon dolar tazminat ödemeye razı olduğu belirtildi.

Piskopos Dennis Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, "Piskoposluğumuzda cinsel istismardan etkilenen herkese en içten özürlerimi ifade etmek istiyorum. New Jersey Camden Piskoposluğu tarihindeki bu korkunç bölüm bir daha asla olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin onaylaması halinde anlaşmanın bugüne kadar ABD'deki Katolik kiliselerinde yaşanan cinsel taciz olayları üzerine açılan davalar sonucu anlaşmaya varılan en büyük tazminat miktarı olacağı kaydedildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

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