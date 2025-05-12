New Jersey'de ICE Merkezine Protesto

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) yeni açılan merkezi önünde toplanan bir grup aktivist, tesisin kapatılması için protesto düzenledi.

Newark kentindeki ICE merkezinin giriş kapısının önüne sıralanan aktivistler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu tesisin kapatılması ve içindeki insanların salıverilmesi çağrısında bulundu.

Çoğunluğu din adamlarından oluşan aktivistler, ülke genelinde gözaltındaki tüm düzensiz göçmenlerin salıverilmesi için slogan attı ve ABD'ye sığınma ihtiyacı hisseden herkes için sınırların tekrar açılması gerektiğini belirtti.

Protesto esnasında konuşma yapan bazı Hristiyan din adamları, ICE merkezinde yaşananların "Tanrı'nın ilkelerini ihlal ettiğini" dile getirdi.

Protesto grubuna destek veren Musevi din adamları ise Yahudi toplumunun da geçmişte hayatta kalmak için bazı ülkelerin sınırlarından kaçak geçmek zorunda kaldığını ve bugünkü düzensiz göçmenlerle aynı kaderi paylaştığını hatırlattı.

Sayıları 50'yi bulan din adamları, protesto gösterisinde zaman zaman düzensiz göçmenler için dua edip ilahi okudu.

ABD hükümetinin göçmen politikasını eleştiren dövizler taşıyan diğer göstericiler ise attıkları sloganlarla, "özgürlüğün çoğaltılmasını ve sınır dışı uygulamalarının azaltılmasını" istedi.

Protesto düzenlenen ICE merkezinde Newark Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı

Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, 9 Mayıs'ta, daha önce kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezinde, yanındaki yetkililerle birlikte denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşamıştı.

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka'nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını görmezden geldiğini aktarmıştı.

New Jersey'nin Demokrat Valisi Phil Murphy, yaptığı açıklamada, Baraka'nın haksız tutuklanmasından dolayı öfkelendiğini ifade etmişti.

Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları paylaşmıştı.