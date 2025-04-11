New Jersey'de Helikopter Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

NEW YORK, 11 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Hoboken kenti yakınlarındaki Hudson Nehri üzerinde meydana gelen helikopter kazasının ardından kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, 10 Nisan 2025.

New York Belediye Başkanı Eric Adams perşembe günü öğleden sonra Manhattan'daki 40 numaralı rıhtım yakınlarında düşen helikopterdeki 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch, helikopterde bir pilotun yanı sıra 2'si yetişkin, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğunu, bunlardan 4'ünün olay yerinde, 2'sinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. (Fotoğraf: Zack Zhang/Xinhua)