NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor - Haberler

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NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilemesi, ABD'de enflasyonun artmasına neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilemesi, ABD'de enflasyonun artmasına neden oldu. Petrol fiyatındaki artışın akaryakıt istasyonlarına yansıması sonucu ABD'de en az 10 eyalette benzinin galon fiyatı, 5 doların üstüne tırmandı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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