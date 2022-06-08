NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor - Haberler

NEW JERSEY - ABD'de akaryakıt fiyatları tırmanıyor
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilemesi, ABD'de enflasyonun artmasına neden oldu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilemesi, ABD'de enflasyonun artmasına neden oldu. Petrol fiyatındaki artışın akaryakıt istasyonlarına yansıması sonucu ABD'de en az 10 eyalette benzinin galon fiyatı, 5 doların üstüne tırmandı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel