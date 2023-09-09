Nevzat Tarhan'a "Global Neuroscience Leadership" ödülü verildi

Üsküdar Üniversitesi bu yıl da G20 - Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansında Türkiye'yi temsil eden tek üniversite oldu.

Üsküdar Üniversitesi bu yıl da G20 - Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansında Türkiye'yi temsil eden tek üniversite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığında NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Ergüzel'den oluşan heyet Yeni Delhi'de Türkiye'yi temsil etti.

ABD başta olmak üzere sinirbilim alanında seçkin araştırmacıların yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT)'nin küresel düzeydeki çalışmalarına desteğini sürdüren Prof. Dr. Nevzat Tarhan zirvede, 'Opioid Addiction and Pain Management - Mental Health, Brain Health & Spine Health' başlıklı oturumda sunum yaptı.

Konuşmasında yeni nesil nörobilim dönüşümün 4 temel dayanağına işaret eden Tarhan, NPİSTANBUL Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi birlikteliği ile geliştirilen ve uluslararası patent başvurusu yapılan NP model ve akış diyagramı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

"Yara açmadan tedavi etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, "Nöropsikiyatride bilim politikaları" üzerine önemli çalışmalarda bulunduklarını belirterek, tıbbın geleceği olan "yara açmadan tedavi edebilme" üzerine bilim insanlarıyla fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiklerini, bilim insanları olarak bunu başarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarhan, kişiye özel tedavi, phenotipleme (Terapötik ilaç düzey izlemi - TDM), neuroteknoloji araçlarının kullanımı ve nihai olarak derin öğrenme odaklı yapay zeka uygulamalarının her bir araştırma enstitüsünde müstakil olarak da çalışılmasının önemine dikkati çekerek, insan zihni ve kuantum konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yansıyan ve kuantum alıcısı zihin

Kuantum alanında meydana gelen son gelişmeler ile insan zihninin kuantum alıcı yönünün ve zamanın izafiliğinin kanıtlandığına dikkati çeken Tarhan, kuantum alanında yapılan çalışmaların "yansıyan bir zihin, kuantum alıcısı bir zihin" olduğunu ve bilimin insan zihninin şuurunun kuantum alıcısı olarak yankılayan bir alan olduğunu ifade etti. Tarhan, bu alandaki gelişmeler ile bunun hesaplanabilir ve ölçülebilir olduğunun da altını çizdi.

Şizofreni ve bipolar bozuklukta derin öğrenme modelli sınıflandırma ve çıktıları ele alındı

N20 Zirvesi kapsamında Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel'in oturum başkanlığı yaptığı 'Neurotech Innovation: Cell Therapy, Artificial Intelligence, Nanomedicine & Supercomputing' başlıklı oturumda ise Prof. Dr. Ergüzel, 'Interpretable AI' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda Prof. Dr. Ergüzel, NP model kapsamında henüz tamamlanan şizofreni ve bipolar bozukluk tanılı 72 danışan ile 36 sağlıklı kontrol gruplarının yapısal MR görüntülerinin derin öğrenme tabanlı diagnostik sınıflandırma modeli ve modelin çıkartılan öznitelikleri ile klinik anlamlandırma süreci için bölgesel ayırt edicilik haritalamasını ele aldı.

Özellikle derin öğrenme tabanlı modellerin mühendis - psikiyatrist arasındaki algoritmik kavramsal iletişim dilinin kurulması, anlamlandırılması için önemli olduğuna vurgu yapan Ergüzel, yürüttükleri çalışmadaki sonuçların Grad-CAM (Class Activation Map) ve LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) yöntemleri ile klinik anlamlandırma sonuçları bağlamındaki paylaşımların literatüre katkısına dikkati çekti.

"Beyin araştırmalarında öncü merkez olmayı hedefliyoruz"

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın yaptığı 'Global Collaboration on Brain Health, Spine Health and Mental Health Research - Focus on Investments in Neurotechnologies' başlıklı oturumda konuşan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan ise akredite ilk beyin hastanesi NPİSTANBUL'un geçmişten bugüne Üsküdar Üniversitesi ile birlikte yenilikçi dönüşümünü, polikliniklerinde yürütülen çalışmalarını, yerel ve küresel benzerlerinden ayrışan üstünlük ve yeniliklerini ele aldı.

Hastane olarak Neurosurgery için kullanılan diagnostik yöntemleri, tedavi ünitelerini, nöromodülasyon merkezini, ergoterapi ve duyu bütünleme kliniğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fırat Tarhan, uluslararası bilinirliği, bilimsel ortaklıkları ve bilim ortağı Üsküdar Üniversitesi ile yürüttükleri ortak çalışmaları ile sonraki yıllarda da beyin araştırmalarında Türkiye ve bölge ülkeleri için öncü merkez olmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Global Neuroscience Leadership" Ödülü takdim edildi

Kongre kapsamında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel ve NPİSTANBUL Hastanesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Fırat Tarhan sinirbilim alanındaki katkı ve hizmetlerinden ötürü 'Global Neuroscience Leadership' ödülüne layık görüldü.

???????Açıklamaya göre ayrıca, tüm katılımcılarıyla ödüle layık görülen Üsküdar Üniversitesi ile bilim ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Hastanesi, şimdi 2024 yılında Brezilya'da gerçekleştirilecek olan N20 zirvesinde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.