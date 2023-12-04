NEVÜ Rektörü Aktekin'den Gazze'de Prof. Dr. Tayeh'in öldürülmesine kınama

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Aktekin, mesajında, İsrail'in 7 Ekim'den beri akademisyen ve bilim insanlarını da doğrudan hedef aldığını belirterek, İsrail ve İsrail'e destek verenleri kınadığını vurguladı.

İsrail'in vahşice sürdürdüğü saldırılara tüm dünyanın tepki göstermesi ve kayıtsız kalınmaması gerektiğini kaydeden Aktekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir haftalık insani aranın ardından gelecek adına bir umut ve hayata tutunma mücadelesi veren, pek çoğu savunmasız masum bebek, çocuk, kadın ve yaşlı insanların zor koşullarda yaşadığı, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nın 2 Aralık 2023'te bombalanması sonucu yüzden fazla masum Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Aynı saatlerde, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh, çocukları ve aile yakınlarıyla İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda, bizzat evi hedef alınarak şehit edilmiştir. Tayeh'e ve yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Yüce Allah'tan rahmet, tüm Filistinli kardeşlerimize başsağlığı diliyor, uluslararası tüm aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyoruz."