NEVÜ öğrencileri piknik alanında çevre temizliği yaptı - Haberler

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gönüllü olarak çevre temizliği etkinliğine katıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyü yakınlarında "Kirli eller temiz dünya" sloganıyla çevre temizliği yaparak çöp topladı.

Öğrenciler, Kızılırmak kıyısındaki, özellikle hafta sonları piknik yapanlarca kullanılan alanı etrafa gelişi güzel atılan çöplerden temizledi.

Öğrencilerden Oğuzhan Taş, daha temiz çevrede konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "İnsanlara çevre bilincini kazandırmak, temiz bir dünyada yaşayabilmek için ellerimizi kirletmekten çekinmememiz gerektiğini göstermek istedik." dedi.