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NEVÜ'de turizm konulu toplantı düzenlendi

AA - Behçet Alkan - Güncel
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NEVÜ'de turizm konulu toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yöneticileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Stratejik Plan, Doğal ve Kültürel Miras Turizmi İhtisaslaşması ve Proje Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yöneticileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Stratejik Plan, Doğal ve Kültürel Miras Turizmi İhtisaslaşması ve Proje Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Aktekin, üniversitenin fiziki ve akademik yapılanması, yerleşkelerdeki düzenlemeler ve 2022 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen projelerin ele alındığı toplantıda, katılımcılara bilgi verdi.

Toplantının ardından üniversitedeki çeşitli birimler ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktekin, "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının değerli katılımcıları ile gerçekleştirdiğimiz verimli toplantıda üniversitemizin projeleri ile doğal ve kültürel miras turizmi ihtisaslaşma alanında hazırlanan strateji ve yol haritası değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı, Sağlık Daire Başkanı Cesim Çelik, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Cem Fendoğlu ile NEVÜ yöneticileri katıldı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semih Aktekin, Kongre, Güncel, Haberler

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