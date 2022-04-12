NEVÜ'de öğrencilere iftar veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilere iftar yemeği veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve hayırseverlerin katkısıyla ramazan ayı boyunca İftar sofrasında öğrencilerimizle ramazan sevincini paylaşıyoruz" temalı iftar programı düzenleniyor.

NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde bu kapsamda düzenlenen yemekte, öğrenciler ve iş insanları bir araya geldi.

Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren, yardımlaşma duygularını öne çıkaran bir önem olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin katkısıyla NEVÜ'de her akşam iki bin öğrenciye iftar verildiğini kaydeden Becel, şöyle konuştu:

"Bu yıl ramazan ayını üniversitemizde çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Üniversitemizin büyümesine ve gelişmesine katkı sunan değerli iş insanlarımız düzenledikleri iftar programlarıyla da katkı vermeye devam ediyor. Ramazan ayından sonra burada temel atma ve yeni bina açılışlarını da hayırseverlerimizin destekleriyle gerçekleştireceğiz. Değerli öğrencilerimize okumak ve çalışmak kalıyor. Öğrencilerimize düşen ailenize, milletinize ve devletinize karşı çaba sarf etmeniz ve donanım kazarak mezuniyetten sonra başarılarla yola devam etmektir."

Programda, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de birer teşekkür konuşması yaptı.

İftarın ardından ramazan ayı boyunca etkinliğe destek veren hayırsever iş insanlarına teşekkür belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.