Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehirli gönüllü öğretmenler, Şanlıurfa'da depremden zarar gören okulları onarıyor

Güncel Haberler

Nevşehirli gönüllü öğretmenler, Şanlıurfa'da depremden zarar gören okulları onarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa'daki okullar, Nevşehir'den bölgeye giden gönüllü öğretmenlerce onarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa'daki okullar, Nevşehir'den bölgeye giden gönüllü öğretmenlerce onarılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ve az hasar oluşan Şanlıurfa'daki okul binaları eğitim öğretime hazırlanıyor.

Bu okullardaki, tadilat ve onarım işlerine destek amacıyla Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelindeki çeşitli teknik liselerde görev yapan gönüllü öğretmenler deprem bölgesine gönderildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince hasar tespit çalışmalarında hasarsız veya az hasarlı olduğu belirlenen okulları 1 Mart'ta başlayacak eğitim öğretim dönemine hazırlayan gönüllü öğretmenler, elektrik ve ısıtma sistemleri ile kapı, pencere ve mobilyaların onarım çalışmalarına destek veriyor.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Nevşehir Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title