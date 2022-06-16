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Nevşehirli atletler, 3 bronz madalya ile kente döndü

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehirli atletler, 3 bronz madalya ile kente döndü

Bursa'da düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Nevşehirli genç sporcular, üç bronz madalya ile kente döndü.

Bursa'da düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Nevşehirli genç sporcular, üç bronz madalya ile kente döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası'na farklı illerden 1359 sporcu katıldı.

Şampiyonada 2007-2008 yaş kategorisi 800 metrede koşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Batuhan Ergöz, 2009 yaş kategorisinde 800 ve 1500 metre koşan Yağız Pala Türkiye ve 2009 yaş kategorisinde 200 metrede Abdullah Erdem Aplak da Türkiye üçüncüsü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Türkiye Şampiyonası'ndan üç bronz madalya ile dönen sporcuları ve antrenörleri Hakan Köstekçi'yi tebrik etti.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Atletizm Türkiye Güncel Haberler

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