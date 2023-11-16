Nevşehir ve Niğde'deki trafik kazaları kameralara yansıdı

Nevşehir ve Niğde'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kontrolsüz kavşaklara giren araçlar ve yayalara çarpmalar yer aldı.

Nevşehir ve Niğde'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, KGYS kameralarınca Nevşehir ve Niğde'de farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Kameralara, Nevşehir'deki Mustafa Parmaksız Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil ile Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda tır ve minibüsün çarpışması yansıdı. Ayrıca Örnek Evler Mahallesi Duru Sokak'taki kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin yol kenarındaki yayaya çarpma anı da görüntülerde yer aldı.

Niğde'de ise Murat Zeren Caddesi'nde taksi ile otomobilin çarpışması, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması ile bir otomobilin sokakta karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarpması kameralarca kaydedildi.

Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notu paylaşıldı.