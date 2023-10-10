Nevşehir ve Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 82 Şüpheli Yakalandı

Nevşehir ve Niğde'de, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda, 82 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, 'torbacı' tabir edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Nevşehir ve Niğde'de 340 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 82 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 3 bin 85 gram metamfetamin, 4 bin 174 gram skunk, 262 gram esrar, 54 gram bonzai, 6,5 gram eroin, 233 sentetik hap, 3 hassas terazi ve 11 ruhsatsız tabanca ile 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 82 şüpheli, polis merkezine götürüldü.