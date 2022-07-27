Nevşehir Valisi Becel, şehit Bozkurt'un eşine "Şehadet Belgesi"ni verdi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine "Şehadet Belgesi"ni takdim etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un eşine "Şehadet Belgesi"ni takdim etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Becel, beraberinde Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ile şehidin eşi Tuğba Bozkurt'a Nevşehir'in Çat beldesindeki babaevinde ziyarette bulundu. Bozkurt'a taziye dileklerini ileten Becel, "Güvenliğimiz ve huzurumuz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri baş tacımızdır." ifadelerini kullandı. Şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Becel, Bozkurt'un "Şehadet Belgesi"ni eşi Tuğba Bozkurt'a verdi. Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, 18 Temmuz 2022'de Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuş, cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedilmişti. Güncel AA / Behçet Alkan Jandarma Nevşehir Bozkurt Becel Güncel Haberler

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