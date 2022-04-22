Nevşehir Valisi Becel, koltuğunu öğrenciye devretti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu temsili olarak Nevşehir 75. Yıl İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Emir Mustafa Gürcan'a devretti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emir Mustafa Gürcan, Vali Becel'e çiçek takdim ederek koltuğa oturdu.

Koltuğu devralan Gürcan, "Beni makamında ağırlayıp koltuğunu devrederek bu güzel ortamı yaşamaya fırsat verdiği için Sayın Valimiz İnci Sezer Becel'e sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimize ve değerli yöneticilerimize ilimize, eğitime ve öğretime yaptıkları katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gürcan, dünya çocuklarının bu anlamlı gününü tebrik ederek, Vali Becel ile bir süre sohbet etti.

Vali Becel, ziyaretin anısına Emir Mustafa Gürcan'a hediye verdi.