Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, Almanya'daki Türklerle bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - Uluslararası Türk Demokratlar Birliğinin (UID) davetlisi olarak Almanya'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Almanya'ya göçün 60. yılında burada yaşayan Türklerin öz güvenle çalışarak çok iyi yerlere geldiklerini ve bunun her iki ülkenin de önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Üç günlük ziyaretinin ikinci gününde Duisburg'da esnafla bir araya gelen Açıkgöz, görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıkgöz, "60 yıl önce bir bavul, gözyaşı ve keder ile başlayan hikayede, bugün geldiğimiz yerde çok güzel bir yerdeler. 60 yıl önce geçici işçi statüsüyle gelen tüm vatandaşlarımızın bugün geldiği konumları bizi çok mutlu etti. Çünkü buraya katkı sağlayan, iki ülke arasındaki muhabbeti arttıran, burada iş sahibi olup önemli mesleklerin sahibi olmuşlar. En önemlisi de bu bölgedeki istihdamı sağlayan en büyük grubu oluşturmuşlar. Takdir ettik, özgüvenle çalışarak vatandaşlarımız buranın bir değeri olmuşlar." dedi.

AK Parti hükümetinin 20 yıl boyunca yurt dışında yaşayanlar için birçok sorunun çözümü konusunda çalışma yaptığına ve daha yapılması gereken işler olduğuna işaret eden Açıkgöz, "Türkiye her zaman vatandaşlarımızın yanında. Buradaki vatandaşlarımız da Türkiye ne kadar güçlenirse kendilerini o kadar güvende ve güçlü hissettiklerini söylediler. Bu da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini ümit ettiklerini belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Savaşı kimse istemiyor, asla da olmasın çünkü savaş kadınları ve çocukları etkileyen büyük bir felakettir. Savaşın sadece Müslüman coğrafyalarına, siyah saçlılara, siyah tenlilere ait olduğunu, ölümü sadece onların hak ettiğini söylemeleri, mavi gözlü sarı saçlıların ölümü hak etmediğini ya da Avrupa'da savaşın olmayacağını söylemeleri gerçekten ne kadar riyakar, iki yüzlü ve insan onuruna, şerefine yakışmayan bir davranış olduğunu gösterdi. Biliyorsunuz Türkiye Suriye'deki, Irak'taki savaştan 5 milyona yakın mülteciyi kabul etti ve onlara gereken her türlü insani yardımı ve desteği sağladı. Rengine, diline, dinine, ırkına bakmadan bütün dünyadaki insanlara kucak açtı ve açmaya devam ediyor ama Avrupa'nın sergilemiş olduğu bu ikircikli, riyakar davranış ne insanlık onuruna, haysiyetine ne de insan haklarına yakışır bir davranış değildir. Bu gerçekten sorgulanması gereken ve üzücü bir durum."

Toplantıda bölgede faaliyet gösteren Türk esnafın yanı sıra Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan hazır bulundu.