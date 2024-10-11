Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 76 şüpheli gözaltında

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde, yaklaşık 1500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 76 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'Görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılan ve şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen kişinin şikayeti sonrası, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık 1500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1,2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

16 AY SÜREN TAKİP

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 'Projeli suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır, Adana, Antalya, Ankara, Batman, Çorum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova'da toplam 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇETE LİDERİ BERBERMİŞ

Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlenen çete lideri M.D.Ş. ile 75 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca ile 396 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, 8 firarinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 76 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,