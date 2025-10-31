Haberler

Nevşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Tutuklama

Nevşehir'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 39 zanlıdan 25'i tutuklandı. İnternet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla yaklaşık 200 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon ülke genelinde 19 ilde düzenlendi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin internet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede kentte üniversite öğrencisi B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak 100 milyon liraya yakın haksız gelir sağladıklarını tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u savcılık ifadesi sonrası salıverildi. Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirilmesi için çalışıldığı, örgüt elebaşısının Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
