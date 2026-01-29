Haberler

Nevşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de yapılan dolandırıcılık operasyonunda, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, devlet görevlisi gibi davranarak yaşlı bir kadını dolandırdığı belirlendi.

Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İleri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen D.H'yi arayarak kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, baskı ve yönlendirmeyle mağdura ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları, yüklü miktarda para ve altını hem elden hem de banka hesapları üzerinden aldıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda farklı illerde yaşayan 11 şüpheli tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında gözaltına alınan zanlıların sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
