Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Nevşehir merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Terör örgütünde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu şüphelileri bir süredir takip eden polis, Nevşehir, Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle salıverildi.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.